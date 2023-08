Cristina Ferreira passa férias com Bruno Cabrerizo em Ibiza

Está desvendada uma das companhias de Cristina Ferreira nas férias em Ibiza: o ator Bruno Cabrerizo esteve ao lado da apresentadora.

Depois de uma longa viagem pela Route 66, que atravessa os Estados Unidos, Cristina Ferreira viajou para Ibiza na companhia de alguns amigos e, numa fotografia publicada a bordo de um barco, destaca-se o ator brasileiro Bruno Cabrerizo, que, na TVI, participou na novela “A Única Mulher” ou no programa “Dança com as Estrelas”.

“A situação aqui no barco está cada vez pior”, brincou o intérprete e ex-namorado da atriz Kelly Bailey, ao lado do grupo composto por Cristina Ferreira, Sofia Ribeiro ou Edmundo Rosa.

Após ter deixado os Estados Unidos, a diretora de ficção e entretenimento da TVI rumou até Ibiza. “Não há verão sem Ibiza”, notou.

Cristina foi direta para as celebrações de aniversário de Edmundo Rosa e publicou alguns registos no Instagram.