Cristina Ferreira perde nas audiências para a RTP

O segundo “Dia de Cristina”, transmitido esta terça-feira, caiu nas audiências e chegou a perder não só para a SIC como para a RTP.

O novo programa de Cristina Ferreira perdeu audiências face à estreia, emitida na passada semana. A TVI chegou a estar em terceiro lugar, atrás da SIC e, inclusive, da RTP1.

Apesar de ter liderado durante toda a manhã, ao registar 4,5 de audiência média e 26 por cento de share, o “Dia de Cristina” perdeu para a concorrente “Casa Feliz”, da SIC, nos últimos minutos do formato.

Já no período da tarde, Cristina Ferreira ficou atrás de “Amor Maior” e “Júlia”, com 4,1% de audiência média e 16,1% de share, e ainda chegou a perder para a estação pública durante 45 minutos, com a edição especial da “Volta a Portugal”.

Lembre-se que, no dia de estreia do novo formato, Cristina Ferreira também já tinha perdido à tarde para o programa de Júlia Pinheiro à tarde.