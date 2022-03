Cristina Ferreira perdeu um Cláudio… mas ganhou uma Cláudia

A apresentadora d’”O Programa da Cristina” viu Cláudio Ramos “fugir” para a TVI, mas já arranjou uma substituta: chama-se… Cláudia e faz o papel de empregada de limpezas.

Coincidência ou provocação? Depois de ter perdido o “vizinho” de um ano, Cláudio Ramos, para a apresentação do “Big Brother 2020”, na TVI, Cristina Ferreira esteve apenas esta terça-feira a solo em antena porque, nesta quarta-feira, já arranjou uma companhia para as “cusquices”.

Chama-se Cláudia, faz o papel de empregada de limpeza no programa líder de audiências das manhãs da televisão portuguesa e começou por conhecer a casa e trocar algumas impressões com a anfitriã sobre as figuras públicas que visitaram o programa, como o cantor Quim Barreiros.

“Cheira-me que a minha vida não vai ser fácil”, brincou a loira da Malveira.

Mas se a ideia era substituir Cláudio Ramos, os seguidores não acharam grande graça. “Demasiado forçado, até no nome. A Cristina consegue mais. Sugiro novamente um ‘casting’, descobrir novas caras…”, disse uma telespetadora. “Não percebo a necessidade da empregada de limpeza. Até porque o Cláudio não era empregado nenhum”, disse outro.

Houve, até, quem desse uma sugestão: “Deviam colocar o João Paulo Rodrigues era tudo de bom”.