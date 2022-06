Cristina Ferreira preocupada com o filho: “Não sei como é que vai lidar com os comentários”

Cristina Ferreira confessou estar preocupada com a reação do filho, Tiago, de 14 anos, aos comentários que os colegas de escola podem fazer sobre si.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI admitiu que o filho está a entrar na fase “mais difícil” da adolescência em que percebe o trabalho que a mãe desempenha. Esta mudança causa alguma preocupação à apresentadora.

“O Tiago está a entrar na idade mais difícil da fase da adolescência e não sei como é que vai lidar com os comentários dos colegas e com o que vão dizer. Mesmo que ele esteja preparado para o enfrentar […]. Às vezes ainda goza com algumas coisas que não são verdade”, contou ao jornalistas na apresentação do programa “Uma Canção Para Ti” (TVI).

A comunicadora assegurou que nunca impôs qualquer peso à sua família por ter uma profissão mediática. “Nunca impus um peso de ser Cristina nem a ele nem à minha família. Tento retirar-lhes muito isso. Não falo muito de televisão, nem de nada disso. Os meus pais só há pouco tempo é que têm internet e desejava muito que não tivessem porque teriam mais descanso. Eles lidam muito bem com isso porque sabem a filha que têm. […] É óbvio que incomoda quando são coisas que não correspondem à verdade”, prosseguiu.

Cristina Ferreira partilhou uma história que aconteceu com Tiago quando estava no quinto ano e o levou à escola no primeiro dia. “Quando o fui levar no primeiro dia há uma série de miúdos que vêm ao portão, me reconhecem e começam a chamar o meu nome e eram muitos. Eram uns 20. Ele entrou sozinho na escola como se nada fosse e nem olhou para trás. Seguiu em frente. E em pensei: ‘Está tudo certo’”, lembrou.

Recentemente, a diretora foi homenageada com um anfiteatro em seu nome na Malveira. No momento do tributo, a apresentadora levou o filho. “Aproveitei o facto de não estar ali nenhum de vocês para o levar e para ele ter a possibilidade de ser meu filho. Não o tem sido em diversas ocasiões da minha vida. Ele sentiu isso. Ele já tem 14 anos e já tem alguma maturidade para perceber quem é a mãe, embora ele não ligue nenhuma à Cristina da televisão. Quer la saber da mãe e da televisão”, disse. “Senti que ele estava orgulhoso por estar também ali numa cerimónia oficial e ali ao meu lado”, acrescentou.

Lembre-se que Tiago é fruto do relação amorosa terminada entre Cristina Ferreira e António Casinhas.