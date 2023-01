Cristina Ferreira preparada para ir à “guerra” com os “lobos”

Sem qualquer receio, Cristina Ferreira afirmou, esta quarta-feira, 18 de janeiro, estar preparada para ir à “guerra” com os “lobos” da televisão.

A diretora de Entretenimento e Ficção foi a convidada do programa “Goucha”, da TVI. Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, a apresentadora abordou vários assuntos entre as críticas que recebeu nos últimos anos e o Cristina Talks.

Na entrevista, a comunicadora admitiu ter percebido que a “conversa” não chega a lado nenhuma. “Eu já percebi que não chega lado nenhum”, disse.

“Portanto, se não chego a lado nenhum há duas coisas que eu tenho que fazer: ou os assusto, os lobos também têm medo, e vão embora, ou vamos à guerra a sério. E depois é deixa ver quem é que sai mordido, quem é que fica”, explicou.

Cristina Ferreira garantiu que nunca pensou em deixar de fazer televisão. “Sou feliz ainda naquilo que posso fazer em televisão”, rematou, em entrevista a Manuel Luís Goucha.

Lembre-se que, no programa “Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a diretora já tinha referido sentir dificuldades por ser uma mulher de sucesso que ocupa cargos altos.

“É quase impossível estar aqui [cargos de grande poder] para pessoas que se emocionam”, afirmou a apresentadora. “Não quer dizer que os homens não sejam emotivos, mas nós facilmente choramos por alguma coisa, e estar em cargos desta natureza, em que há sempre pessoas que estão a tentar atirar-te para fora, tens de balizar muito o que fazes, calar muito do que apetecia dizer, tens de ser outra pessoa”, prosseguiu.