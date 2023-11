Cristina Ferreira preparada para “voltar às manhãs” da TVI

Cristina Ferreira regressa na próxima segunda-feira às manhãs da TVI para substituir Maria Botelho Moniz e diz-se “preparada”.

Maria Botelho Moniz já está em licença de maternidade e é Cristina Ferreira que avança para as manhãs da TVI. Um regresso ao horário no qual, depois de Goucha e a solo, tem agora a companhia de Cláudio Ramos no “Dois às 10”, já a partir da próxima segunda-feira.

“Trabalho todos os dias, só que agora, em vez de estar em Queluz de Baixo, estou três horas em Bucelas (de onde é emitido o ‘Dois às 10) e depois vou para Queluz. Acordo todos os dias à mesma hora, estou preparada para voltar às manhãs”, disse Cristina Ferreira à “TV 7 Dias”.

“Tenho algumas saudades, devo confessar. A presença do Cláudio faz-me desejar… as parvoíces que vamos fazer os dois”, disse, ainda.

“É um período muito bonito da Maria, estamos a celebrar este sonho que ela tinha de ser mãe, e poder estar ali em substituição dela…”, concluiu Cristina Ferreira.