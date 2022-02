Cristina Ferreira quebra silêncio após a gala do “BB Famosos”: “Estou tranquila”

Cristina Ferreira quebrou o silêncio depois de se ter manifestado publicamente sobre a polémica que envolve Bruno de Carvalho e Liliana Almeida na gala do “Big Brother Famosos” (TVI), no passado domingo, 13 de fevereiro.



Após tantas críticas terem surgido durante a semana passada, antes da gala, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e o quarto canal mantiveram uma posição de que não iriam julgar Bruno de Carvalho depois de este ter agarrado na cabeça de Liliana Almeida enquanto conversavam os dois na cama dentro da casa.

Perante a notícia de que a apresentadora estava “arrasada” com os comentários negativos depois da gala, a diretora esclareceu que está “profundamente tranquila”. “Lamento contrariar algumas ‘vontades’ mas estou profundamente tranquila. A única coisa que me abala é o sofrimento do outro. A destruição”, começou por escrever.

“Continuo a acreditar que não é o ódio mas o amor que faz avançar o mundo. A discussão também. Não mudo uma vírgula. Considero todas as opiniões. Os meus amigos não falam para as revistas. Porque os meus amigos sabem quem sou, como estou e para onde vou. O dia de hoje foi mesmo bonito”, prosseguiu.

Lembre-se que, enquanto Bruno de Carvalho esteve dentro da casa mais vigiada do país, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou queixa no Ministério Público devido ao comportamento “ameaçador” do ex-presidente do Sporting para com Liliana Almeida.

Já fora da casa, o ex-concorrente reagiu à situação, arrasando a TVI. “Destruiu-se um homem na última gala. O homem que levou o programa às costas e que compreendia o jogo. Demos as coisas mais lindas a um ‘reality show’ neste país”, afirmou, numa conferência de imprensa com os jornalistas.