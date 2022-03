Cristina Ferreira: “Quero recordar para sempre o dia em que voltei à TVI”

Minutos antes da estreia do programa “All Together Now”, na TVI, Cristina Ferreira deu uma entrevista a Joaquim Sousa Martins.

O “All Together Now”, programa de talentos da TVI, acabou de se estrear mas, antes, a estação começou a comunicar o formato ainda no “Jornal das Oito”, com o jornalista Paulo Bastos a recordar a história da Altice Arena, o grande palco, ou Gisela João – presidente do júri – a cantar em cima de um prédio do Parque das Nações, em Lisboa.

Mas as atenções estiveram concentradas em Cristina Ferreira, que deu boleia no seu jipe a Joaquim Sousa Martins e respondeu a algumas perguntas do editor de Desporto da TVI.

A apresentadora garantiu que “o dia a recordar para sempre” será aquele em que voltou à TVI, que se irrita “com as pessoas que não aprendem com os erros” ou que, depois de um “impulso”, é capaz de convidar alguém com quem se irritou para almoçar.

Quando chega a casa, na Malveira, a primeira coisa que faz “é tirar a roupa e o sutiã” e lamenta agora não poder ver o mar como gosta, por causa da pandemia.

“O mar dá-me paz e tranquilidade. Não faço meditação mas a mim basta darem me um banco para ficar junto a água na Ericeira”, confidenciou a Sousa Martins.

Amiga de famosos, a apresentadora tem o número de Cristiano Ronaldo no telemóvel e gostava de conhecer Oprah Winfrey. Aos 43 anos garante que fez “zero plásticas” e se há uma pessoa que lhe dá música é… Ruben Rua, que tem sido apontado como o seu namorado.