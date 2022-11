Cristina Ferreira reage após polémica com Rúben e Tatiana Boa Nova no “Big Brother”

Após a polémica que envolve Rúben e Tatiana Boa Nova, concorrentes do “reality show” “Big Brother”, na TVI, Cristina Ferreira já reagiu nas redes sociais.

O casal de concorrentes viu-se envolvido em polémica após ter sido revelado que esteve em contacto com o filho, apesar de estar dentro da “casa”. Este contacto com o exterior foi visto com desagrado por alguns espetadores que consideram a situação injusta.

No entanto, Cristina Ferreira defende a atitude como um ato de “empatia e humanidade”.

“O ‘Big Brother’ é feito de pessoas que têm a coragem de entrar num programa onde serão avaliados pelos seus comportamentos em situações de grande pressão. A partir do momento em que entram ficam à nossa guarda e fazemos de tudo para salvaguardar a sua vida e a de quem lhes é próximo”, começou por escrever Cristina Ferreira.

“No caso do Rúben e da Tatiana estamos a falar de um casal que, por motivos já explicados até numa curva da vida, entraram nesta edição. O superior interesse da criança foi a única coisa que norteou a TVI e a Endemol ao deixar que ouvisse a voz dos pais. Como devem calcular, não podemos entrar em pormenores que são privados e não o faremos”, continuou.

“Em outras situações ao longo destes 22 anos de ‘BB’ nunca deixámos de proteger cada um das centenas de concorrentes que já entraram. E não se trata de favorecimento até porque não há qualquer partilha de informação. Trata-se de empatia e humanidade. São pessoas. E não o sabemos fazer de outra forma. As equipas também elas são feitas de pessoas. E felizmente com o coração no sítio certo. Ah, porque há quem não perceba, não estamos a falar de saudades”, rematou.