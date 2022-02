Cristina Ferreira recebe António Costa

O primeiro-ministro é o convidado da apresentadora na manhã desta quarta-feira, em n’”O Programa da Cristina”.

Cristina Ferreira continua a reunir as maiores personalidades do país no programa matutino que apresenta no terceiro canal e, esta quarta-feira de manhã, vai receber em estúdio o primeiro-ministro, António Costa.

Na conversa não deve faltar o tema do novo Coronavírus, até porque a profissional da SIC não só tem pedido aos fãs para ficarem em casa, como esta terça-feira revelou que, devido à pandemia, prefere não beijar o filho, Tiago, de apenas 11 anos.