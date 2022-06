Cristina Ferreira recorda o “dia mais difícil” enquanto apresentadora

Cristina Ferreira recordou, este domingo, 5 de junho, o dia mais difícil da sua carreira enquanto apresentadora no “reality show” “Big Brother”, da TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada aceitou o desafio do “Big” para realizar a sua “Curva da Vida” depois de ter estado na “casa mais vigiada do país”.

Cristina Ferreira admitiu que os episódios mais difíceis como apresentadora aconteceram quando soube da acusação de violência doméstica de Bruno de Carvalho à companheira, Liliana Almeida, antes de entrar em direto, e da morte da mãe do Jardel, por não poder contar ao ex-futebolista, uma escolha da família do ex-avançado.

“Não sabíamos o que ia a acontecer: se o Bruno ia sair, se a Liliana ia sair, se iam estar no programa, se não iam estar no programa. Uma grande maioria queria que entrasse naquele programa a acusar o Bruno de Carvalho. Não o queria fazer, nem o podia fazer. Não era esse o meu papel. E começo o programa sem saber o que vai acontecer”, lembrou.

“Como é que era possível comentários das redes sociais terem levado a esta acusação? Entro no programa e faço aquele discurso inicial que não tem qualquer tipo de preparação. Era aquilo que o meu coração estava a sentir”, partilhou.

“Soubemos ao mesmo tempo da morte da mãe do Jardel. Foi a família que decidiu que não lhe devíamos dizer nada, só depois da gala. Lembro-me que se falou da mãe do Jardel e que ele falou disso. Ter isto tudo dentro de mim e conseguir falar e olhar para eles sem demonstrar nenhuma das minhas emoções foi talvez o dia mais difícil enquanto apresentadora da minha vida”, afirmou.

Cristina Ferreira revelou as primeiras palavras que disse a Bruno de Carvalho após a expulsão na altura. “Recordo-me de ir a correr para junto do Bruno, que estava lá atrás, completamente perdido, e as minhas primeiras palavras foi dizer-lhe com a voz embargada: ‘peço desculpa, não o consegui proteger’”.

Em lágrimas, a apresentadora desabafou ainda: “Naquilo que quero para a minha vida e vida profissional é que ninguém que confie em mim, ninguém que entre num programa meu, saia pior do que entrou. O Bruno estava destruído. Nós não tínhamos conseguido fazer nada para que a perceção tinha sido outra”.