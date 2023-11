Cristina Ferreira regressa às manhãs com pedido de Goucha: “Não grites”

A substituir Maria Botelho Moniz, que se encontra de licença de maternidade, a apresentadora Cristina Ferreira voltou a aparecer no pequeno ecrã… com um pedido especial.

Cinco anos depois, Cristina Ferreira está de regresso efetivo e regular às manhãs na televisão. A apresentadora foi um rosto conhecido nas manhãs de TVI, no programa “Você na TV”, por anos a fio. Em 2018, abandonou o formato. Porém, está de volta.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI está a substituir Maria Botelho Moniz, que se encontra em licença de maternidade, e, por isso, conduz, ao lado de Cláudio Ramos, o programa matutino do quarto canal.

Esta segunda-feira, 6, marcou o início do período que Cristina Ferreira vai aparecer no pequeno ecrã todas as manhãs durante um tempo. No programa, foi recebida por Cláudio Ramos, que lhe preparou uma surpresa: uma apresentação de sapateado. “Uma surpresa de boas-vindas tão bonita”, disse a apresentadora.

A diretora do quarto canal também já marcou esse regresso às manhãs na televisão e mostrou-se feliz de estar “de volta aos braços do Cláudio”, como escreveu nas redes sociais.

Durante o programa, confessou ter recebido uma mensagem de Manuel Luís Goucha, com quem formava dupla nas manhãs no antigo programa “Você na TV”. “Recebi uma mensagem do Goucha que diz assim: ‘Não grites’”, que é, para muitos, a marca registada de Cristina Ferreira.