Cristina Ferreira revela elenco feminino da nova trama da TVI

Depois de apresentar José Fidalgo, Fernando Pires, Tiago Teotónio Pereira e Pedro Sousa como protagonistas da nova trama, “Queridos Papás”, da TVI, chegou a hora de Cristina Ferreira apresentar o elenco feminino.

Foi através de uma publicação no Instagram que a diretora de Entretenimento e Ficção do canal quatro revelou quais os rostos da estação que vão dividir a tela com os atores.

Sara Prata, Diana Nicolau, Ana Varela e Mafalda Marafusta foram os nomes escolhidos para ingressar na nova trama.

“Elenco feminino da próxima novela da TVI. Aos pais juntam-se estas mulheres que não vão tornar a vida dos homens muito fácil”, escreveu Cristina Ferreira.

Recorde-se que “Queridos Papás” é uma adaptação da novela sul-americana “Sres. Papis” e que retrata a vida de quatro homens que se encontram no infantário dos filhos onde partilham as suas experiências.