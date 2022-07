Cristina Ferreira revela plano para as férias com o filho Tiago

Cristina Ferreira detalhou as férias que vai fazer com o seu filho, Tiago, fruto do ex-relacionamento com António Casinhas.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI contou que tem por hábito tirar férias quando o seu filho, Tiago, de 14 anos, termina o ano letivo.

“É na altura das férias escolares. Nas últimas férias, ele já esteve comigo, quando tinha terminado o ano letivo. Era uma coisa que ninguém sabia, mas que aconteceu”, disse, aos jornalistas durante o NOS Alive.

Quanto ao destino, a apresentadora, de 44, assegurou que escolhe um destino de qual os dois gostem: “Escolho um destino de que gostemos os dois e o Tiago já viajou pelo mundo inteiro, porque viaja comigo desde que nasceu. Já conhece um bocadinho daquilo que conheço. É óbvio que tento pensar um bocadinho nele e como ele vai gostar de estar nas férias. Apesar dos 14 anos, onde houver um escorrega, ele está bem”.

A comunicadora adiantou que há coisas que ninguém sabe porque não são publicadas nas redes sociais. “Há coisas de que ninguém sabe, mas que existem na minha vida, como estar com o meu filho todos os dias, ao fim da noite, jantar com ele, ir buscá-lo, às vezes, à escola, ir acompanhá-lo nas atividades… Mas isso faz parte da minha vida privada e é algo que não se torna público, nem nas minhas redes sociais”, afirmou.

Recentemente, durante a emissão do programa “Somos Portugal”, Cristina Ferreira revelou ter ficado sem voz. “Em nenhum momento pensei parar. Estou até triste de não poder estar no meu melhor”, escreveu.