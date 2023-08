Cristina Ferreira revela quais foram as melhores férias de sempre

Depois da passagem pelos Estados Unidos, Ibiza e Vila Nova de Milfontes, Cristina Ferreira elegeu estas como as melhores férias de sempre.

Ponto final no descanso e altura de regressar à TVI: Cristina Ferreira andou pela “Route 66”, nos Estados Unidos, seguiu para Ibiza e terminou as férias, ao lado da família, em Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal fez o balanço das últimas semanas.

“Se um dia me perguntarem quais foram as melhores férias da minha vida, as de 2023 estarão no topo. Por tudo. Não tive tempo sequer para pensar na vida, coisa que geralmente me acontece, porque foi tudo tão intenso, que só vivi”, começou por referir nas redes sociais.

“Tenho centenas de fotos, mas milhares de memórias. Aos que estiveram por perto obrigada. Isto foi melhor porque o amor esteve sempre”.

Em seguida, Cristina Ferreira legendou uma série de fotografias das férias. “A amizade numa pulseira; Um sonho antigo; Companheiras de vida; Perto de Deus ou do paraíso;

A grandeza. Do @mancini_ e dos supermercados; A intimidade. A leveza. Sem capas. Sem julgamento. Nós; Quem ganhou? Todos; Os estranhos que se tornam parte. Rorré mi aiuda; Hoje, no adeus até para o ano; Sorri. Sempre”, concluiu a comunicadora.