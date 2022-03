Cristina Ferreira revela que “All Together Now” chega à TVI em março

Cristina Ferreira revelou que “All Together Now” chega à TVI em março. A diretora de Entretenimento e Ficção do da estação de Queluz de Baixo garantiu ainda que estão a ser respeitadas todas as medidas de segurança.

A também apresentadora do programa desvendou, esta sexta-feira, 12 de fevereiro, que o concurso de talentos estreia em março na antena do canal. O formato contará com 100 jurados, que têm Gisela João como presidente, e um prémio final que ainda não foi revelado.

“É um programa que já esteve em diferentes países e temos aqui uma linha que já nos é dada. Sabíamos que queríamos a mistura perfeita para os 100 jurados”, começou por explicar sobre a escolha do júri. “Muitos deles estão ligados à área do espetáculo e isso facilitou-nos a vida porque estão sem trabalho. […] Só isto deixa-nos felizes poder contribuir para que a cultura e o espetáculo possam continuar a existir”, acrescentou.

Sobre gravar um programa desta dimensão em tempo de pandemia, Cristina Ferreira garantiu que as medidas de segurança foram todas tomadas.

“Estão a ser cumpridas todas as medidas de segurança que nós consideramos necessárias para que ele pudesse ser realizado. Em Itália, gravaram o programa com menos medidas do que nós temos aqui. […] Das muitas gravações que fizemos até agora não houve qualquer caso para assinalar. […] O Altice foi escolhido por ser a maior sala de espetáculo do país”, contou, referindo que está preparada para a perceção que o público vai ter após a estreia do programa.

“Preparada estou desde o momento em que nasci. […] Acho que a perceção vai ser extraordinária a partir do momento em que ouvirem o primeiro ‘boa noite’ e perceberem o que se vai passar no programa”, adiantou.

“All Together Now” chega à antena da TVI aos domingos à noite e, por isso, vai ter a concorrência de “Hell’s Kitchen”, de Ljubomir Stanisic, na SIC. Cristina Ferreira não está preocupada com a estação “rival”. “Vai ser aquilo que os portugueses quiserem. […] Eu não mudei uma vírgula neste programa por cauda do Ljubomir”, afirmou.

O “All Together Now” vai juntar em palco vários talentos musicais, em solo ou em grupo, que vão tentar garantir a simpatia dos 100 jurados.