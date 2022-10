Cristina Ferreira revela que quis sair da TVI há 15 dias

Cristina Ferreira apanhou de surpresa o público ao revelar este fim de semana que pensou abandonar a TVI há 15 dias.

Tudo aconteceu no Pavilhão Multiusos de Gondomar na primeira conferência Cristina Talks, no Multiusos de Gondomar, em que a diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal assumiu essa vontade.

“Acreditem, ninguém me tira dali [da TVI] a não ser que eu queira”, afirmou, tendo de seguida revelado: “E se perguntarem se já quis sair dali, a resposta é sim! Quis fazê-lo há 15 dias!”. “Não estavam à espera, pois não?” perguntou.

“No minuto a seguir já queria estar ali outra vez. Mas isso foi porque juntei à minha volta pessoas que acreditam da mesma forma que eu. Pessoas que no dia em que estou no chão me puxam para cima. E há outro dia em que sou eu que os vou buscar ao chão. É preciso encontrar as pessoas certas para estarem no nosso caminho”, acrescentou.