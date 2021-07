Cristina Ferreira sobre a saída da SIC e a indemnização: “Queria que tivessem feito de outra forma”

Cristina Ferreira admitiu que queria que saída da SIC tivesse decorrido “de outra forma” e que “se tiver de pagar” a indemnização irá fazê-lo.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esteve no programa “Goucha”, esta sexta-feira, 26 de março, para uma entrevista com o apresentador, na qual abordou novamente a saída da estação televisiva privada.

“Se nós não tivéssemos alíneas que nos permitissem sair de alguma forma, vivíamos numa escravatura. Tinha chegado ao fim caminho daquele lado. Fui muito feliz, mas surgiu-me uma oportunidade e eu queria esta oportunidade. Porque é que eu tenho de ser condenada por isso?”, referiu a também apresentadora.

Quanto à indemnização por ter terminado o vinculo com a SIC, Cristina Ferreira assumiu estar tranquila. “Se tiver de pagar, pago. Sei das consequências”, realçou.

“Fico triste porque as pessoas com quem trabalhei do outro lado sabem o que é que dei ao outro lado, sabem o que é que contribui. Percebo que é difícil. Era uma pessoa com quem estavam a contar, era uma pessoa que estava a dar um grande contributo à estação”, acrescentou.

“Queria que o tivessem feito de outra forma: ‘há alguma coisa que possamos fazer? Obrigada, sabemos o quanto foste importante para nós, temos muita pena que te vás embora. Vamos olhar aqui para aquilo que temos de cláusulas, vamos cumpri-las e boa sorte. Nós queremos continuar a ganhar”, afirmou, explicando que não terá sido esta a atitude do canal.