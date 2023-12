Cristina Ferreira terá insistido e Moniz aceitou Cláudio Ramos no “Big Brother”

Em mais um aparente “braço de ferro”, Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz defendiam apresentadores diferentes para o “Big Brother – Desafio Final”. A diretora levou a melhor.

“Isto é como ter um irmão mais novo. Há crianças que querem muito e outras que não querem. Quem é que não gostaria, neste ambiente de decisão e de glamour, poder mandar sozinho? Está na natureza das pessoas. Estaria na da Cristina e na do José Eduardo”. As palavras do CEO da Media Capital, Mário Ferreira, à N-TV, à margem da gala do Palácio das Estrelas, confirmaram algumas discordâncias entre os dois diretores que, segundo a “TV Mais”, continuaram recentemente com a escolha do apresentador “Big Brother – Desafio Final”.

Segundo a revista, Moniz queria Manuel Luís Goucha de regresso, mas Cristina fez prevalecer o seu ponto de vista sobre Cláudio Ramos e acabou por sair vencedora nesta “batalha”.

Nas redes sociais da estação, o apresentador revelou como se sentia no regresso a apresentar o formato: “Com vontade de agarrar o desafio, agora sim o ‘Desafio Final’, e com vontade de voltar a fazer aquele que será o seu programa de domingo à noite”, disse.

“Acho que o Cláudio não foge muito daquilo que as pessoas sabem que o Cláudio é. É um apresentador com coração, com sangue na veia, um apresentador que sabe que eu sou tudo, tudo aquilo que as pessoas querem que eu seja e mais um pedacinho daquilo para que elas possam ser surpreendidas”, acrescentou.