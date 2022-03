Cristina Ferreira mostra-se orgulhosa pelo trabalho feito na TVI: “Estamos a construir uma estação consistente”

Cristina Ferreira admitiu que tem “muito orgulho” no trabalho que tem feito na TVI, afirmando que se está “a construir uma estação consistente”.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esteve no “Dois às 10”, esta quinta-feira, 4 de março, e, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, realçou que, desde que regressou ao canal, está segura do trabalho que tem feito.

“Toda a televisão está a funcionar. Temos programas noutros canais com tantas pessoas como aquelas que nós temos. […] Tenho a certeza que a vida é justa. Nós sabemos todos o que estamos a viver aqui na TVI”, afirmou.

“É óbvio que queremos um dia ganhar em todas as frentes. Andamos cá todos para isso. Temos muito orgulho no que estamos a fazer e na forma como estamos a construir uma estação consistente. Acordo todos os dias de consciência tranquila, a saber o que quero”, acrescentou.

De recorda que em breve estreia o programa de Cristina Ferreira “All Together Now”.