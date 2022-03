Cristina Ferreira usa top decotado com transparências

Cristina Ferreira surpreendeu ao mostrar tudo nas redes sociais com um top com transparências e sem sutiã.

Mais sensual do que nunca. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi muito elogiada ao partilhar uma fotografia no próprio Instagram, este domingo, 28 de fevereiro, na qual posa sem sutiã e com um top curto, decotado e com transparências.

As transparências saltaram à vista dos internautas mais atentos, que afirmaram que “está transparente”.

No entanto, houve quem não reparasse e apenas elogiasse a “elegância” da também apresentadora.

“Que elegância”, referiu um internauta. “Que espanto de top e de mulher”, afirmou outro. “A indumentária anda a ficar curta nos últimos dias. Já deu para perceber que a silhueta mudou”, acrescentou outro ainda.

A peça pertence à coleção de roupa da “Cristina Collection”, a marca de Cristina Ferreira.