Cristina Ferreira vai estar com os finalistas do “Big Brother”

Cristina Ferreira vai estar ao final da tarde desta quinta-feira com os finalistas do “Big Brother”. Vencedor(a) é conhecido(a) neste domingo.

A “casa mais vigiada do país” vai receber ao final da tarde desta quinta-feira uma visita especial: Cristina Ferreira vai estar com os cinco finalistas entre as seis da tarde e as oito da noite.

“Ansiosa com este momento. Vou é com muitas surpresas”, prometeu a diretora de ficção e entretenimento da TVI no perfil de Instagram.

Recorde-se que a concorrente Jéssica Galhofas foi expulsa no passado domingo do “Big Brother” e que cinco finalistas do “reality show” ficaram a ser conhecidos: Joana, Hugo, André, Márcia e Francisco Monteiro. A final vai para o “ar” neste domingo à noite, no quarto canal.