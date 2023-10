Cristina Ferreira vai substituir Maria Botelho Moniz no “Dois às 10”

Prestes a ir para casa em licença de maternidade, Maria Botelho Moniz já tem substituta no “Dois às 10”. Cristina Ferreira junta-se a Cláudio Ramos.

Maria Botelho Moniz prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do relacionamento com o piloto Pedro Bianchi Prata. A apresentadora do “Dois às 10”, da TVI, está prestes a ir para casa em licença de maternidade, na qual irá permanecer nos primeiros meses de vida do bebé, mas já há substituta.

Foi durante a emissão desta terça-feira, 3 de outubro, que Cristina Ferreira realizou o anúncio. “Quem é que controla este rapaz durante uns mesinhos? Não havia muita gente capaz de o fazer”, brincou, referindo-se a Cláudio Ramos.

Posteriormente, Cristina Ferreira confirmou que será a própria a juntar-se a Cláudio para assumir a condução do formato: “Um dia destes a criança vai decidir nascer e quando ela [Maria] for para casa aproveitar o tempo que qualquer mãe merece […] na ausência da Maria, e só durante os meses em que a Maria vai estar fora, sou eu que fico aqui a controlar o Cláudio”.

Recorde-se que esta dupla não é uma novidade e ambos já trabalharam juntos na SIC. Primeiro, Cláudio Ramos transferiu-se para a TVI para apresentar o “Big Brother” e, mais tarde, foi a vez de Cristina Ferreira voltar ao quarto canal.