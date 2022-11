Cristina Ferreira viaja para a Madeira em dia de início de julgamento com a SIC

Em dia de arranque do julgamento contra a SIC, Cristina Ferreira viajou até à Madeira com a equipa de gravações da novela “Festa é Festa”, da TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI encontra-se numa “luta” com o terceiro canal desde julho de 2020, altura em que rescindiu de forma unilateral com a SIC para se mudar para a estação “rival”.

Esta segunda-feira, 7 de novembro, teve lugar no Tribunal de Sintra uma audiência preliminar para verificar se as duas partes chegam a acordo. Contudo, a também apresentadora viajou até à Madeira com a comitiva de “Festa é Festa”.

“Na Madeira com a ‘Festa é Festa’. A ilha nunca mais vai ser a mesma”, escreveu a comunicadora no perfil de Instagram.

De acordo com a Imprensa, Cristina Ferreira está disponível a pagar cerca de 2,3 milhões de euros de indemnização ao terceiro canal, porém, a SIC exige um valor mais alto: 20 milhões de euros.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora do “Big Brother” acompanha as gravações da novela “Festa é Festa” no exterior. Lembre-se que a diretora também marcou presença quando a novela foi gravada, em Paris, França, e no cruzeiro.