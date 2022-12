Cristina Ferreira vive Natal “de forma diferente”

Cristina Ferreira partilhou com os milhares de seguidores que vai viver esta quadra natalícia “de forma diferente”-

“Hoje é Natal. Sempre vivi este dia com o entusiasmo de uma criança. As luzes, a mesa, os rostos, a comida, as tradições que se repetem”, começou por referir nas redes sociais.

“Este ano estou a vivê-lo de forma diferente, tão serena como nunca. Não me importei com prendas nem com decoração. Só com o que realmente faz diferença. Ontem, quando pensava no que desejava, a única palavra que me surgia era conhecimento”.

“Quero saber mais, ler mais, ver mais, estudar mais, fazer mais. Talvez conhecer-me mais. Afinal, sou capaz de quê? Que outras coisas me podem deixar feliz?”, acrescentou.

“O que vier será sempre melhor. E vai dar certo. Tenho a certeza. Palavra de Pai Natal, numa carta que me enviou há 45 anos. Feliz Natal a todos”, concluiu Cristina Ferreira.