Cristina Ferreira volta a defender Maria Botelho Moniz: “Tem as medidas certas”

Cristina Ferreira voltou a defender Maria Botelho Moniz, desta vez depois da apresentadora ter dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha para falar das acusações de ser “robusta”.

Depois de Maria Botelho Moniz ter estado na terça-feira, no “Goucha”, a falar sobre as críticas, de um cronista, que a apelidou de “robusta”, Cristina Ferreira voltou a defender a apresentadora das manhãs da TVI.

“A Maria. A mulher das manhãs da @tvioficial. A que ontem me entrou frágil no gabinete”, lembrou.

´”Explicou hoje (ontem) que chorou todo o caminho do estúdio até lá chegar. Explicou que há 18 anos que sente o julgamento”.

“Nunca tínhamos conversado sobre este assunto. Nunca conversei com ela sobre as suas roupas”, garantiu.

“A Maria foi escolhida por mim para ser par do Cláudio. A Maria foi escolhida pelas suas competências profissionais. A Maria é líder de audiências. A Maria tem as medidas certas. A Maria”, rematou Cristina Ferreira.

Recorde-se que a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, que foi apelidada de “flácida” pelo cronista Alexandre Pais, já se tinha manifestado no passado domingo, antes da gala do “reality show” “O Triângulo”: “Para que conste, hoje vou apresentar um programa com os meus braços flácidos, a minha celulite, a minha retenção e inchaço típicos de um corpo feminino”.