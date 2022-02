Cristina rendida a homenagem dos 100 jurados no “All Together Now”

Cristina Ferreira ficou rendida com a homenagem que os 100 jurados do “All Together Now” (TVI) fizeram no arranque da transmissão do programa deste domingo à noite.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo foi apanhada de surpresa no início da emissão. Quando estava a começar o concurso, a também apresentadora acabou por ser chamada à atenção por Gisela João para o que iria acontecer.

“Cristina, achas mesmo que o programa ia começar assim?” atirou a fadista e presidente dos jurados. “Achei fraquinho, por acaso… estava à espera que cantasses alguma coisa”, respondeu Cristina Ferreira.

“Esta é para ti”, ripostou Gisela João.

De seguida, os jurados começaram a cantar o tema “Melhor de Mim”, da fadista Mariza. Por várias vezes em público, a diretora de Entretenimento e Ficção do canal admitiu que esta é uma das suas canções favoritas e não conseguiu segurar as lágrimas.