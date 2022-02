Cristina não traz o Emmy e sublinha o mais importante: “Tristes mas orgulhosos”

A TVI não conseguiu ganhar nesta madrugada mais um Emmy Internacional em Nova Iorque, mas Cristina Ferreira resumiu o estado de espírito da comitiva.

“Tristes mas profundamente orgulhosos”. Foi com esta frase que Cristina Ferreira reagiu à cerimónia dos Emmys Internacionais, que decorreu esta madrugada em Nova Iorque, nos Estados Unidos e na qual a novela “Quer o Destino” não conseguiu superiorizar-se à trama chinesa vencedora, “The Song of Glory”.

“Ganhou a novela chinesa. Ganhámos todos os que vimos ‘QUER O DESTINO’. A ficção da @tvioficial cada vez mais perto de si”, garantiu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, que chamou a atenção de todos os repórteres fotográficos com o seu longo vestido preto.

No passado sábado, à partida para Nova Iorque, as expetativas de Cristina Ferreira eram as melhores: “Estamos felizes, acima de tudo, pela nomeação, porque esta novela a merecia pela energia que o grupo todo colocou nela e por ter sido uma grande produção. Era a cereja no topo do bolo trazermos o Emmy”, referiu à N-TV, para lembrar de seguida uma conversa com o ator Diogo Morgado. “Ele disse-me que há uns anos era impensável estarmos ao lado de produções como as da Globo e agora estamos lá, como a SIC já esteve e é muito bom ver que a nossa ficção tem muita qualidade e é reconhecida por isso”.