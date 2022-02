Cristina Ferreira faz pausa na vida profissional e passeia por Itália [fotos]

Cristina Ferreira fez uma pausa na vida profissional e foi de barco até Itália, onde tem estado a passear e desfrutar da gastronomia local tal como partilhou nas redes sociais.

Após anunciar que o “Cristina ComVida” entrou de férias, durante 15 dias, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI está à aproveitar o período para se divertir em território italiano.

Desde que chegou a Itália, a também apresentadora tem recorrido ao perfil de Instagram para partilhar fotografias dos diversos momentos. “Um dia feliz a todos”, escreveu a comunicadora na legenda de uma imagem em que surge a passear.

Cristina Ferreira já tinha mostrado aos seguidores que estava a viajar de barco, sem ter revelado, no passado sábado, 31 de julho, o seu destino. No registo, a diretora apareceu de pijama.

Segundo a Imprensa, a comunicadora terá viajado no barco no patrão da TVI, Mário Ferreira, na companhia do filho, Tiago. Entre os convidados do empresário está ainda o cantor Pedro Abrunhosa.

Lembre-se que o formato conduzido pelo apresentadora tem sido emitido aos finais de tarde da TVI, mas acabou por passar para as 18h00 devido aos diários de “O Amor Acontece”.

Além de Cristina Ferreira, também Eduardo Madeira Inês Aires Pereira têm feito companhia ao público. Os dois atores dão vida a diversas personagens que entram na casa.