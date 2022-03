Benção do padre a Cristina Ferreira não resultou: SIC ganha audiências à TVI em toda a linha

A SIC voltou, este domingo, a ganhar as audiências à TVI, em dia de estreia de “All Together Now”, de Cristina Ferreira, no quarto canal. Novela “Terra Brava” e “Isto É Gozar com Quem Trabalha” lideraram.

Cristina Ferreira tinha pedido a benção ao padre residente no lote dos 100 jurados do programa “All Together Now”, que se estreou, este domingo à noite, na TVI, mas o pedido não terá sido atendido uma vez que, apesar do forte investimento cénico, foi a SIC a ganhar as audiências ontem.

A SIC liderou com 23,2% de “share” contra 17,5% da TVI e 9,5% da RTP1. A estação da Impresa obteve o melhor resultado de um domingo em 2021. E é o seu melhor domingo em quatro anos, desde 25 de dezembro de 2016. Se forem contabilizados todos os dias da semana, a SIC liderou com o valor mais alto desde o dia 9 de março de 2020.

O programa mais visto do dia foi “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, com 28% de “share”. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas acompanharam Ricardo Araújo Pereira e fizeram do programa de ontem o mais visto desta temporada, mantendo a liderança absoluta há 40 emissões (desde a estreia).

O último episódio de “Terra Brava” foi o segundo programa mais visto do dia. A novela portuguesa bateu a concorrência e foi vista por 1,6 milhão de telespetadores, o melhor resultado desde o episódio da estreia.

A final da “Máscara” liderou com 28,8% de “share”, mais de 1 milhão e 100 mil telespetadores assistiram à vitória do Lobo Pedro Granger.