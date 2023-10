Críticas arrasam “Morangos” e Rita Pereira defende a série da TVI

O “remake” da série juvenil “Morangos com Açúcar” estreou na segunda-feira, 23 de outubro, mas as críticas multiplicam-se nas redes sociais.

Foi há 20 anos que os “Morangos com Açúcar” prenderam a atenção dos portugueses. Agora, duas décadas depois, o sucesso televisivo regressou, numa colaboração entre a TVI e a Prime Video.

No entanto, os telespectadores têm utilizado as redes sociais para expor a opinião sobre a produção. “A televisão portuguesa destruiu por completo o conceito de ‘Morangos com Açúcar’”, “Recuso-me a acreditar que no universo ‘Morangos com Açúcar’ a ‘Ana Luísa’ [personagem interpretada por Cláudia Vieira] morreu” e “Os ‘Morangos’ não eram assim”, são alguns dos comentários deixados no X (antigo Twitter).

Também Rita Pereira respondeu a um comentário feito no Instagram: “Esta nova versão dos ‘Morangos’ está isenta da simplicidade e autenticidade características dos ‘MCA’, já para não falar da total presença de futilidade, superficialidade, linguagem e falta de ligação entre as personagens com uma história com nexo…”, referiu uma cibernauta. “Os tempos são outros e a sociedade também”, respondeu a atriz.

Recorde-se que a primeira temporada da produção conta com dez episódios, a segunda temporada, também com dez episódios, é lançada no início de 2024 e a terceira chega antes do verão de 2024.