Da Weasel anunciam que estão de regresso

Os Da Weasel anunciaram, esta quinta-feira, 20 de outubro, que estão oficialmente de regresso em 2023, sem revelar o que vai acontecer no próximo ano.

Depois de se terem reunido para um único concerto na edição deste ano do NOS Alive, o grupo composto por Carlão, Virgul, DJ Glue, Quaresma, João Nobre (Jay Jay) e Guillaz revelou que está de volta.

“A doninha está de volta, fica atento! Novidades em breve”, escreveram, nas redes sociais.

A banda, que nasceu em 1993, anunciou a sua separação em 2010 e regressou aos palcos este ano no NOS Alive.

Durante a promoção do espetáculo no festival de verão, o grupo nunca respondeu às perguntas do que iria acontecer após o concerto no Passeio Marítimo de Algés.