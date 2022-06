Da Weasel enchem Academia para antestreia do documentário animado

A curta-metragem “Da Weasel – Agora e Para Sempre” sobre a banda original de Almada foi exibida numa sala cheia de familiares, amigos de infância e admiradores que venceram os passatempos da organização na Academia de Almada.

Antes do regresso tão esperado pelos fãs aos palcos com o concerto do NOS Alive, agendado para 9 de julho, depois da pausa em 2010, o grupo composto por Carlão, Jay Jay, Pacman, Quaresma, Virgul, Guillaz e DJ Glue vê agora ganhar vida o documentário animado sobre a carreira.

Carlão admitiu que o grupo se emocionou quando viu o resultado final. “Nós os seis quando vimos pela primeira vez este documentário ficámos verdadeiramente emocionados. Um obrigado à Catarina Peixoto, ao Bruno Martins e ao António Piedade e Filipa Campos”, disse, depois da exibição.

Ao longo das imagens, o grupo senta-se numa roda, conversa sobre a carreira e, em simultâneo, surgem animações para recriar as histórias. “O conceito pareceu-nos logo porreiro porque era uma conversa entre nós sem um entrevistador. Acaba por ser engraçada a história porque desenvolve isso. Depois passa este imaginário e a conversa passa para animação e está muito fixe”, disse Quaresma, aos jornalistas.

“Está bem retratado. Meia hora é ok. Vivemos numa altura em que as pessoas não têm tempo, nem disponibilidade nenhuma. Está ali meia hora de ‘power’, que te agarra do princípio ao fim. Não há momentos fortes. Nós falamos muito e eles tiveram esse trabalho de condensar a coisa”, acrescentou Carlão.

Com o tão aguardado regresso agendado para o próximo mês no NOS Alive, o também jurado do “The Voice Kids” explicou que, durante este período de ausência, a banda não esteve “em sintonia”.

“Todos nós a dada altura, entre 2010 e 2019, tivemos se calhar essa vontade de voltar com a banda mas as coisas não estavam sintonizadas. Por isso é que o meu irmão disse em 2019 que houve um alinhamento dos astros. […] Chegou a uma altura em que estávamos todos alinhados”, assegurou ainda à Imprensa.

“Da Weasel – Agora e Para Sempre” pode ser visto pelo público a 4 de julho na RTP1, às 22h00.