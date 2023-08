Dalila Carmo apresenta série à TVI e segue para o Brasil

Dalila Carmo vai partir para o Brasil. Antes, a atriz apresentou ideias de produção de uma série à TVI.

Dalila Carmo prepara-se para se mudar em breve, de forma temporária, para o Brasil. Depois de fazer a mini série “A Filha”, ao lado de Diogo Infante, a atriz vai protagonizar uma peça do outro lado do Atlântico e já avisou a TVI que deve prolongar a estadia. “Vou fazer uma peça ao Brasil e, se calhar, fico por lá. Já os avisei que se for possível vou estender, muito provavelmente, a viagem durante mês”, refere Dalila Carmo em entrevista à N-TV.

Habituada a viajar e a conhecer novos destinos, a intérprete pretende conhecer alguns locais do Brasil: “Falta visitar a Amazónia. Também nunca fui ao Iguaçu. Em qualquer lugar descobre-se sempre coisas lindas”, diz.

Recentemente, Dalila Carmo esteve uns dias na Madeira. “Começámos a caminhada às nove da manhã e acabámos ao final da tarde, foi um sobe e desce. Ia cortando mato com uma catana, conheço bem a Madeira, mas nunca tinha feito trilhos e levadas”, diz, divertida. “Sabia que é um território lindo, mas fujo às multidões e não vi uma única pessoa no trilho que fiz. Fujo sempre à parte mais turística, tento, mas nem sempre é possível”, acrescenta.

“Estou sempre a pensar na próxima viagem e às vezes decido com apenas 24 horas de antecedência. A Madeira diria que não está no meu top 5, mas no top 2; mas é preciso sair do Funchal e dos lugares mais batidos. Ir para o interior da ilha, porque é mesmo bonita, com uma beleza natural… estive em lagoas verdadeiramente inacreditáveis sozinha”, garante.

A artista deixa, no entanto, a advertência: “Há lugares que são muito difíceis de acesso e que são perigosos, porque há muitas revinas, mas, enfim, que a Madeira continue a ser selvagem. Estou sempre à procura de encontrar lugares intocáveis”.

Prestes a completar 49 anos, na próxima semana, no dia 24, Dalila Carmo vive a vida de outra maneira. “Não sei se é da idade, hoje vivo cada vez mais o presente. Saboreio tudo o que faço. Se tiver que ser é, senão tiver… não é. A idade deu-me essa tranquilidade que antes não tinha”, sublinha.

Além da peça, no Brasil, cujos ensaios começam no próximo mês, a artista está a trabalhar “num projeto de cinema” e, entretanto, propôs uma ideia “de uma série à TVI”. “A ver se os convenço a produzir. Acho que nós, atores, temos obrigação de termos um pensamento criativo sobre a realidade que estamos a viver e é uma forma de nos reinventarmos e não sermos marionetas numa indústria que sabemos que é difícil”, defende. “Se puder contar estas histórias faço propostas de colaboração com pessoas de quem gosto muito”, diz, à despedida.