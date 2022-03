Dalila Carmo começa a despedir-se de “Na Corda Bamba”

View this post on Instagram

As gravações de @nacordabambatvi ainda não acabaram mas todos os dias acontece uma despedida. Hoje uma das equipas despede-se deste trabalho e com ela o meu querido @rahalportugal, um dos realizadores . Eu não tenho palavras suficientes para descrever a paixão com que o Rafa exerce a profissão e como a contagia a toda a gente. Ele e a minha @helenavarvaki acabam hoje e o meu ♥️ está em pedaços. Acredito nos inconformados, nos perfeccionistas, nos que espelham no rosto exactamente o que lhes vai na alma. É um perigo imenso viver e trabalhar assim, pq os atalhos fazem parte da lógica das máquinas de produção ( e da vida), mas quando acreditamos e somos exigentes é também o caminho mais gratificante. Rafinha, Helena, e a todas as pessoas que fizeram parte da Equipa B, obrigada e um grande bem-hajam♥️ ( e agora vou ter c a Equipa A para gravar mais umas cenas)