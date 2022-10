Dalila Carmo de volta à TVI depois de ter criticado a estação

Dalila Carmo está de volta à TVI depois de ter saído da estação em 2021. Na altura, a atriz mostrou-se desiludida pela forma como foi tratada.

A atriz, de 48 anos, saiu insatisfeita com a atitude da direção, criticando a forma como foi tratada a sua situação depois de perder o contrato de exclusividade com a estação de Queluz de Baixo

Agora, segundo um comunicado, a intérprete prepara-se para regressar à TVI num momento em que José Eduardo Moniz é o diretor geral.

A artista vai integrar o novo projeto de ficção “João Sem Deus” protagonizado por Marco Nanini. Segundo a Imprensa, trata-se de uma série que a TVI está a produzir em parceria com o canal Brasil, Ventre Studio e a Coral Europa.

“A TVI está muito feliz por ser parceira nesta coprodução que ficciona uma história de impacto mundial e que terá duas atrizes portuguesas no elenco. Estamos ansiosos e expectantes com o início das gravações e com a certeza de que será um grande projeto”, pode ler-se na nota divulgada.

Além de Dalila Carmo também Ana Sofia Martins está de volta à estação privada para fazer parte do elenco desta nova aposta da ficção.