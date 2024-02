“Dança com as Estrelas”: Conheça a dupla expulsa da última gala

A gala do “Dança com as Estrelas” ficou marcada pela expulsão de mais um concorrente. No frente a frente estiveram Miguel Cristovinho e Tiago Carreira.

As noites de sábado são de dança na TVI: o “Dança com as Estrelas”, apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, faz com que os portugueses tirem o pé do chão.

Os concorrentes com menos votos do público despoletam um lugar na competição. Esta semana, no frente a frente estiveram Miguel Cristovinho e Tiago Carreira, que, desde o início do programa, já esteve várias vezes em risco de sair.

A derradeira prova foi ganha por Miguel Cristovinho e, por isso, o ator despediu-se do “Dança”. Nas redes sociais, os telespetadores já reagiram. “Injustiça Tiago, espero que haja respacagem”, “Injusto! Um dos melhores concorrentes” e “Perdeu-se um bom concorrente” são alguns dos exemplos.