“Dança com as Estrelas”: foram estes os resultados da primeira gala

O “Dança com as Estrelas” estreou-se ontem e nenhum par de bailarinos ainda abandonou o programa. Nélson Évora e Joana de Verona foram as surpresas.

Começou neste sábado à noite o “Dança com as Estrelas”, na TVI. Apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, o programa apresentou mais concorrentes, com destaque para os nomes de Joana de Verona e de Nélson Évora.

Assim, a lista de bailarinos famosos ficou completa: Miguel Cristovinho, Ana Malhoa, Miguel Nunes, Joana de Verona, Ana Guiomar, Bernardo Sousa, Liliana Santos, Luisinha Oliveira, Tiago Carreira, Raquel Tillo e Nelson Évora.

Na primeira gala, que ainda não defeniu nenhuma saída do programa, foi esta a classificação depois das atuações das figuras públicas:

O piloto Bernardo Sousa não escondeu a sua frustração e comentou nas redes sociais: “Estamos na luta, votem. Foi fixe, não correu como nós planeámos mas vou-me levantar, vamos a isso”.