“Dança com as Estrelas” lidera audiências

O programa da TVI “Dança com as Estrelas”, apresentado por Pedro Teixeira e Rita Pereira, liderou as audiências, este domingo, dentro do seu horário.

O concurso de talentos da estação de Queluz de Baixo que põe as figuras públicas a dançar liderou a noite do primeiro dia de março, registando 937 mil telespectadores e 21,6% de share.

O “Dança com as Estrelas” ultrapassou o “Amigos Improváveis Famosos”, da “rival” SIC, contabilizando mais de 167 mil espetadores, e mais 105 mil do que o “Got Talent”, na RTP1.

A lista de concorrentes está repleta de caras conhecidas, tais como Marco Costa, Paulo Pires, Soraia Tavares, Virgul, Angie Costa e Margarida Corceiro. Miguel Raposo e Carolina Deslandes já foram expulsos.

