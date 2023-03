“Dança Comigo” recebe convidados especiais na penúltima gala

A poucos dias da grande final, o programa “Dança Comigo”, da RTP1, vai receber neste domingo muitos convidados especiais.

Na reta final do “Dança Comigo” as novidades não param. Na penúltima gala, neste domingo, a competição estará bem presente, mas também a boa disposição dos convidados. Pela pista do programa da RTP1 vão passar Matay, Nuno Delgado, Francisco Garcia, Isabel Silva, Melão, Marta Faial, Liliana Santos e Marina Albuquerque.

No passado domingo, o ator e manequim João Mota brilhou na dança e é um dos finalistas já apurados.

O programa, recorde-se, é apresentado por Sílvia Alberto e tem como jurados Sónia Araújo, Noua Wong e Filipe Lá Féria.