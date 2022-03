“Dança com as Estrelas”? Rita Pereira e Pedro Teixeira dão pulos de alegria

Rita Pereira e Pedro Teixeira deixaram suspeitas de que o programa “Dança com as Estrelas” poderá estar de regresso à antena da TVI ainda este ano.

A dupla de atores estará de volta à grelha do quarto canal, desta vez, como apresentadores, com o possível retorno do concurso de dança em que brilham as caras conhecidas da estação.

No Instagram, o diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, publicou uma fotografia em que aparece ao lado da dupla de comunicadores, com a legenda: “Alguma coisa boa está a acontecer, certo?”

https://www.instagram.com/p/B76kvxJn0M_/

Por sua vez, Rita Pereira republicou a mesma imagem. “Alguém adivinha o que o Nuno Santos acabou de nos dizer?! Sendo que a minha reação e do Pedro Teixeira foi esta”, escreveu.

Já Pedro Teixeira optou por uma descrição semelhante: “Conseguem adivinhar?!”

Na secção de comentários, diversos internautas acreditam que seja o “Dança com as Estrelas”. O site Holofote vai mais longe e afirma mesmo que se trata do regresso do formato televisivo.

Recorde-se que a última edição do programa foi apresentada pela dupla de atores, sendo que Rita Pereira assumiu o lugar deixado vago por Cristina Ferreira quando esta se mudou para a SIC.

O último episódio de “Dança com as Estrelas” foi transmitido no final de fevereiro do ano passado. O primeiro lugar do concurso foi para o ator José Condessa, que agora está no Brasil a trabalhar numa novela.

LEIA TAMBÉM: