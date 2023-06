Dânia Neto mostra barriga de grávida durante as férias

A atriz Dânia Neto, que está grávida do segundo filho, mostrou a “barriguinha” durante as férias e encantou os seguidores.

Várias celebridades fugiram do mau tempo do norte e centro do país e foram em busca de sol e temperaturas mais quentes. Por isso, embarcaram em férias para um pouco de descanso.

Dânia Neto rumou em direção ao sul de Portugal, onde tem andado pelo Algarve, em férias com a família. Os momentos passados têm sido registados e partilhados nas redes sociais.

A mais recente publicação da atriz encantou os seguidores, onde se mostra com o filho. Mas a “barriguinha” de grávida foi o que chamou mais atenção.

“Por aqui, nem todos os dias têm sido de sol, mas temos aproveitado da melhor forma estes dias em família. Muito amor e muitas gargalhadas”, escreveu a intérprete de várias novelas da SIC na publicação do Instagram.

Rapidamente, os comentários apareceram, repletos de corações e mensagens carinhosas. A atriz Andreia Dinis escreveu: “Essa barriga está a crescer a olhos vistos”. “Tão bom ver essa alegria e que barriguinha bonita”, comenta outro seguidor.

A atriz anunciou a gravidez em março deste ano. O segundo filho que aguarda irá juntar-se a Salvador, fruto do relacionamento de Dânia com Luís Matos Cunha.