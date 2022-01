Daniel Monteiro expulso do “Big Brother 2020”

Daniel Monteiro foi expulso esta noite do “Big Brother 2020”. O bombeiro e ex-militar sai com 38 por cento dos votos.

Era uma das figuras mais mediáticas do “reality show” da TVI mas, depois de 59 dias na “casa mais vigiada do país”, Daniel Monteiro – que Cláudio Ramos apelidou de “brilhante concorrente” -, abandonou este domingo o “Big Brother 2020”.

Com 35 por cento da votação do público, Pedro Alves mantém-se no programa, assim como a algarvia Noélia, com 27 por cento.

Na casa, Daniel Monteiro deixa a sua paixão, Iury.