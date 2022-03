Daniel Oliveira agradece os 20 meses consecutivos de liderança nas audiências

O diretor de Programas da SIC agradeceu pelos 293 dias a vencer e 21 meses consecutivos a liderar as audiências.

O apresentador destacou a “resiliência, talento e vontade de fazer sempre o melhor possível” das equipas do canal, para garantir a “confiança” e “preferência” dos telespetadores.

“Obrigado! Dos 305 dias de 2020, a SIC venceu 293. São já 21 meses consecutivos de liderança, de confiança por parte do público nas nossas pessoas, nos nossos conteúdos e nos nossos valores e também de compromisso da nossa parte em honrar esse crédito e responsabilidade, num tempo que a pandemia torna especialmente exigente para todos nós em diferentes quadrantes”, começou por escrever nas redes sociais.

“Parabéns às nossas equipas pela resiliência, talento e vontade de fazer sempre o melhor possível. Chegamos assim a novembro, o mês em que damos um passo rumo ao futuro, com o lançamento do serviço de streaming OPTO, que coloca a SIC na vanguarda da distribuição de conteúdos televisivos em língua portuguesa e reforça os laços que estabelecemos todos os dias com quem nos vê”, acrescentou.