Daniel Oliveira comenta domingo de sonho frente à TVI: “Uma barbaridade”

Foi uma vitória de muitos. De todos. De todos os que estiveram no ar este domingo e de todos os outros que todos os dias dão o seu melhor para chegarmos mais fortes ao dia seguinte, ao programa seguinte, à estreia seguinte. Foi uma vitória de todos, porque assim todos a sentem e cumprem um papel nessa dupla conquista pela melhor televisão possível e pela preferência do público. Ganhamos todos quando ganhamos! Ver como todos se motivam e incorporam na estratégia – mesmo com sacríficio pessoal – ou como, por exemplo, os nossos rostos sistematicamente impulsionam os projetos uns dos outros e torcem uns pelos outros, é verdadeiramente gratificante para quem lidera. Isso só reforça o nosso dever de zelo, de que nunca abdicamos. Saber ganhar é honrar cada vitória com trabalho. E é o que estamos a fazer hoje. E faremos amanhã e depois. Com pouca palavra e muita ação, como cantam os Da Weasel. Há várias vitórias na vitória de ontem, umas são mais relevantes do que outras. Sublinho as mais evidentes: o recorde de audiência de “Isto é Gozar com Quem trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira, com a ‘barbaridade’ de 2 milhões de pessoas de espectadores dá-lhe o título, conquistado desde a sua estreia em março, de programa mais visto da televisão portuguesa. Já o “Quem Namorar com o Agricultor?”, ao ter à 3ª temporada a melhor estreia de sempre, vencendo destacadamente um adversário histórico, faz com que entre diretamente para a galeria dos programas mais marcantes desde que há televisão privada em Portugal. Vivemos tempos de grande desafio para as nossas equipas, que têm provado a cada dia serem mais fortes do que os obstáculos. A SIC é há 15 meses o canal generalista mais visto em Portugal. Se deste tempo ficar alguma coisa, que seja a alma, o coração e o cuidado com que fazemos televisão. Para todos.