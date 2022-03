Daniel Oliveira e dezenas de famosos chocados com a morte do “chef” Joe Best

Os famosos terminaram a tarde de ontem em choque com a morte do “chef” Joe Best. Nas redes sociais multiplicam-se as notas de pesar.

O mundo da culinária e dos famosos está de luto com a morte de Joe Best. O conhecido “chef”, figura estimada por muitas caras conhecidas do grande público, morreu esta sexta-feira e, de imediato, as notas de pesar começaram a surgir nas redes sociais.

Um dos primeiros a reagir ao desaparecimento do cozinheiro, que se tinha radicado no Alentejo, foi Daniel Oliveira. “Ézumáyóre por uma travessa de razões derivadas umas dazoutras. Descansa em paz e olha pela Ana e pelo teu campeão! Vamos ter saudades, meu amigo”, escreveu o diretor de Programas da SIC no perfil de Instagram.

Também Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, lamentou a perda na mesma rede social: “O Joe Best – é ver como trabalhou as redes sociais – andava à frente do tempo dele. Tinha, aliás, o seu próprio tempo. E os seus horários que fazia nossos. Podíamos ir jantar à 1 da madrugada e ele recebia-nos como como se fossem 8 ou 9 da noite. Recebia-nos sempre e, valha a verdade, devíamos ter ido mais vezes”.

“Era um Chef que adorava ser um cozinheiro e cozinhava espantosamente. Tinha um humor cortante, um sorriso largo e parecia nunca se vergar às contrariedades das muitas vidas que viveu. Aliás, o que para outros seriam tragédias para ele eram testes que superou, acho que sempre, e nos últimos anos com a incrível ajuda da Ana Rosa Besteiro (…)”.

Alberta Marques Fernandes, Rita Marrafa de Carvalho, Tânia Ribas de Oliveira, Carolina Loureiro, António Machado e Ricardo Pereira foram outras figuras conhecidas que lamentaram a morte de Joe Best.

O “chef” era dono do DaCozinha by Joe Best e do Estórias e Fragmentos by Joe Best restaurante, em Rio de Mouro, que fecharam portas com a mudança do profissional para o Alentejo, onde planeava construir um centro de “catering”.