Daniel Oliveira faz balanço deste ano: “Vencemos 94 por cento dos dias”

O diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, fez um balanço “extraordinariamente positivo” de um ano em que a SIC termina “com o melhor resultado desde 2013”.

O também apresentador começou por explicar, na conferência de Imprensa de apresentação das novidades para 2021 na programação da SIC, que este ano foi “muito exigente” por causa da pandemia.

“Encarámos os 12 meses da mesma forma. Foi um ano muito exigente. A questão da pandemia trouxe uma nova realidade sobre a gestão dos programas, dos produtos e tudo o que envolve o universo televisivo”, afirmou.

“Estamos numa realidade nova. É um ano extraordinariamente positivo”, disse, referindo de seguida que a SIC teve “o melhor resultado desde 2013” e a “maior diferença entre o primeiro e o segundo desde 2009”.

“Vencemos 94 por cento dos dias de emissão. Subimos no total do dia. Somos líderes em todos os horários. […] Ainda assim e tão importante como isso é o que nós fizemos. […] De termos uma oferta diferenciada”, acrescentou.

No que diz respeito à luta das audiências, o diretor de Programas foi perentório: “Há um lado muito relevante. Hoje em dia, a televisão vive, aqui há um derby todos os dias, no sentido em que o resultado e o impacto de resultado no dia a seguir tem esse lado fervoroso porque quem torce por um lado ou por outro”.

No entanto, Daniel Oliveira garantiu ainda que o sucesso de um projeto não se mede pelos seus números. “Um programa não se mede por aquilo que ganha ou deixa de ganhar. […] Não olhamos para os números de uma forma tão fria”, adiantou.