Daniel Oliveira faz o balanço da novela “Nazaré”: “Confirmou o talento da Carolina Loureiro”

Um balanço em equipa mas, ao mesmo tempo, particularizado na protagonista, Carolina Loureiro. Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, resumiu as duas temporadas da novela “Nazaré” em tempo de pandemia.

“‘Nazaré foi mais do que a história preferida dos portugueses no ano da pandemia. Foi mais do que entretenimento bem escrito, produzido, dirigido e interpretado”, começou por defender o responsável do terceiro canal.

“Foi um espaço de trabalho árduo e de convívio, entreajuda e união, que ficam para a vida de quem o viveu e testemunhou. Foi também antídoto para que as nossas noites fossem mais leves, prazerosas e familiares. Serviu para revelar promessas, relevar sabedoria, aplaudir a excelência de extraordinários atores”.

“Por fim, para confirmar o talento da Carolina, que é, em si mesma, uma ótima síntese do melhor que cada um deu de si na produção de ‘Nazaré’. Encerramos este capítulo, mas dela nos lembraremos nos próximos anos. Obrigado a todos!”, rematou Daniel Oliveira.