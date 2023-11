Daniel Oliveira fez “depoimento sereno” em audiência que durou três horas

Daniel Oliveira foi ouvido durante cerca de três horas em tribunal e, tal como Cristina Ferreira, o diretor de programas da SIC, “colaborou” e deu um “depoimento sereno”, revelou magistrada.

Na manhã desta sexta-feira, 10 de novembro, Daniel Oliveira esteve no Tribunal de Sintra, onde está a decorrer o processo da SIC contra Cristina Ferreira por quebra de contrato. O diretor de Programas do canal foi ouvido durante cerca de três horas, entre as 9.30 horas e as 12.15 horas.

Durante o testemunho, o também apresentador falou sobre o contrato com a atual diretora de entretenimento e ficção da TVI. A juíza Maria Teresa Mascarenhas, que lidera o julgamento, revelou que o responsável da programação do canal de Paço D’Arcos revelou como se chegou a um acordo com a apresentadora e como o contrato acabou, assim como as contingências da SIC.

Assim como Cristina Ferreira, o diretor de Programas da SIC também “colaborou” e, segundo a juíza, foi “um depoimento sereno”. Daniel Oliveira foi, para já, dispensado pelos advogados do caso, o que não impede que volte a ser chamado.

De relembrar que o terceiro canal pede uma indemnização de 12,3 milhões de euros – inicialmente exigia 20,3 milhões. Já a apresentadora aceita pagar 2,3 milhões de euros correspondentes aos 29 meses de trabalho que não cumpriu.

Na primeira audiência presidida pela magistrada, na quarta-feira de manhã, Cristina Ferreira foi ouvida, seguida de Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, na parte da tarde.