Daniel Oliveira foi o segundo expulso do “Big Brother”

A terceira gala do “Big Brother”, na TVI, foi marcada por uma dupla expulsão. Depois de Ana Maia ter sido eliminada no início do programa, Daniel Oliveira foi o segundo expulso da noite.

O barbeiro ficou nomeado juntamente com Miguel Vicente, Diogo Marques e Tatiana Boa Nova, contudo, o também responsável de armazém acabou por abandonar o jogo com 73 por cento dos votos.

Já Diogo Marques contou apenas com três por cento, Tatiana Boa Nova com quatro por cento e Miguel Vicente, líder da semana, com 27 por cento dos votos dos portugueses.